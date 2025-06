I cavalli hanno davvero cinque cuori? Ecco il motivo di questo modo di dire sulla loro incredibile resistenza

I cavalli, spesso simbolo di forza e libertà, sono noti per la loro incredibile resistenza. Il detto che abbiano cinque cuori non è solo una curiosità: ogni zoccolo agisce come una pompa naturale, migliorando la circolazione sanguigna. Questo fenomeno affascinante ci ricorda quanto sia straordinaria la natura e come ogni dettaglio contribuisca alla loro potenza. Scopri di più su questi nobili animali e lasciati sorprendere!

Si dice che i cavalli abbiano cinque cuori perché ogni zoccolo aiuta il cuore a pompare il sangue, migliorando la circolazione. Un sistema unico che spiega la loro straordinaria capacità di resistenza nella corsa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa sappiamo dei primi cinque cavalli geneticamente modificati nati in Argentina

Da wired.it: Gli scienziati argentini della società di biotecnologie Kheiron Sa hanno annunciato la nascita dei primi cinque cavalli geneticamente modificati, avvenuta nella prima metà di dicembre.