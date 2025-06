I Baustelle compiono 25 anni di carriera | Oggi nella musica si cerca il colpo grosso fare soldi un' estate e sparire A noi piace costruire percorsi

I Baustelle celebrano 25 anni di carriera, un traguardo che sfida le tendenze fugaci della musica contemporanea. Mentre molti puntano al colpo grosso, Francesco Bianconi e i suoi compagni dimostrano che costruire un percorso artistico richiede tempo e impegno. Con l'El Galactico Festival a Firenze, porteranno sul palco talenti alternativi come I Cani, sottolineando l'importanza di restare fedeli a se stessi in un panorama sempre più omologato. Scopri il loro rac

Francesco Bianconi e soci festeggiano con El Galactico Festival, due giorni di concerti a Firenze con i migliori alternativi in circolazione, tra cui I Cani. «Per gli artisti è difficile non omologarsi, ma devono essere bravi a dire di no». Il racconto.

