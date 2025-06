I bambini della Cooperativa ' I naviganti' di Cassino ospiti al Quirinale per il 2 giugno

Una giornata indimenticabile per i bambini della cooperativa I Naviganti di Cassino, che hanno avuto l'onore di partecipare alle celebrazioni del 2 giugno al Quirinale. Questa esperienza unica non solo celebra la Festa della Repubblica, ma sottolinea l'importanza dell'inclusione e della valorizzazione delle nuove generazioni. Un gesto simbolico che ricorda quanto sia fondamentale investire nel futuro dei nostri giovani, perché ogni bambino merita di sentirsi parte della storia del Paese.

Anche quest’anno, in occasione della Festa della Repubblica, i bambini accolti nelle case famiglia gestite dalla cooperativa sociale I Naviganti di Cassino hanno preso parte alle celebrazioni ufficiali al Quirinale. I piccoli ospiti, accompagnati dagli educatori, hanno partecipato con entusiasmo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - I bambini della Cooperativa 'I naviganti' di Cassino ospiti al Quirinale per il 2 giugno

