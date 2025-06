I addict | scopri la nuova serie su Disney dal 4 giugno

Preparati a un viaggio emozionante con “I, Addict”, la nuova miniserie di Disney in arrivo il 4 giugno. Basata sull'autobiografia di Javier Giner, questa serie esplora il tema della dipendenza in modo crudo e sincero. In un'epoca in cui la salute mentale è al centro del dibattito sociale, i sei episodi promettono di coinvolgere e far riflettere. Non perdere l’occasione di scoprire storie che toccano il cuore!

serie tv “I, Addict”: una miniserie autobiografica di grande impatto. La produzione televisiva intitolata “I, Addict” si distingue come un’opera intensa e coinvolgente, basata sull’autobiografia di Javier Giner. Questa miniserie spagnola si compone di una singola stagione composta da sei episodi, ciascuno con una durata variabile tra 28 e 46 minuti. La serie affronta temi delicati legati alla dipendenza e alle sfide personali del protagonista, offrendo uno sguardo autentico e senza filtri sulla lotta contro le dipendenze. struttura e contenuti della miniserie. formato e distribuzione. “I, Addict” è concepita come una narrazione autoconclusiva che presenta un arco narrativo completo in soli sei episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - I, addict: scopri la nuova serie su Disney dal 4 giugno

