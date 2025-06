I 70 anni dei diavoli rossi Festa di sport e amicizia

Settant'anni di passione, sport e amicizia: il Csi Morbegno celebra un traguardo incredibile con il trofeo italiano Cadetti di corsa in montagna. Questo evento non è solo una competizione, ma un simbolo della tenacia e della comunità che si stringe attorno ai Diavoli Rossi. In un periodo in cui lo sport unisce sempre di più, la festa diventa un richiamo per tutti coloro che credono nei valori dell’inclusione e del divertimento. Unisciti all’entusiasmo!

Il gruppo sportivo Csi Morbegno ha spento le sue prime 70 candeline, con una grandissima festa di sport: il trofeo italiano Cadetti di corsa in montagna, su un percorso che ricalcava in larghi tratti quello del trofeo Vanoni, è stata sì una kermesse con ottimi contenuti sportivi ma anche l’occasione per festeggiare degnamente i 70 anni di uno dei club sportivi più importanti della provincia, presieduto da Giovanni Ruffoni, che sforna talenti, organizza eventi e svolge al meglio una funzione sociale attraverso la pratica sportiva. Non è un caso che un club così attivo abbia voluto festeggiare la ricorrenza “sul campo“, organizzando questo tricolore a staffetta che ha visto primeggiare tra le Cadette l’Atletica Saluzzo, nei confronti dell’Atletica Giò 22 Rivera e dell’Atletica Susa Adriano Ascheris, e tra i Cadetti la Polisportiva Albosaggia (Marco Previsdomini e Gabriele Vanini) davanti ai diavoli rossi padroni di casa del Csi Morbegno (Giacomo Ciapponi e Tommaso Tarca) e al Cs Cortenova (Rayane Maltrane e Nicola Spano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 70 anni dei diavoli rossi. Festa di sport e amicizia

