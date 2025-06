I 50 anni del museo di Fraternita Un weekend di spettacoli e storia

Celebrare 50 anni di storia è un’opportunità unica per riscoprire le radici culturali di un territorio. Il Museo Civico della Fraternita di Foiano si trasforma in un palcoscenico vivente, mixando convegni, concerti e letture musicali. Questo weekend sold out rappresenta non solo un traguardo, ma anche l’importanza di preservare l’identità collettiva in un’epoca di rapide trasformazioni. Un’occasione imperdibile per immergersi in un patrimonio condiviso!

Le celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della Fraternita di Foiano segnano un primo sold out in entrambi gli appuntamenti previsti. L’iniziativa, dal titolo "Incontri culturali, convegni, concerti e letture musicali", è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale e propone un percorso di riscoperta dell’identità e della memoria del territorio attraverso conferenze, concerti, spettacoli e presentazioni di libri, coinvolgendo storici dell’arte, musicisti, scrittori, studiosi e cittadini. Il pubblico ha gremito la sale del museo per assistere alla conferenza dell’archeologo Paolo Giulierini, già direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dal titolo "Foiano etrusca e romana, tra archeologi e antiquari". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I 50 anni del museo di Fraternita. Un weekend di spettacoli e storia

Leggi anche Il museo ravennate celebra i cento anni dalla nascita dell'artista Germano Sartelli - Il Museo di Ravenna omaggia il centenario della nascita dell'artista Germano Sartelli con la mostra "Alfabeti di terra" al Mic Faenza.

Se ne parla anche su altri siti

Foiano della Chiana, tutto esaurito per il 50° anniversario del Museo della Fraternita; I 50 anni del museo di Fraternita. Un weekend di spettacoli e storia; Museo Civico della Fraternita: mezzo secolo di storia e arte, al via le celebrazioni; Foiano della Chiana tutto esaurito per il 50 anniversario del Museo della Fraternita. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

I 50 anni del museo di Fraternita. Un weekend di spettacoli e storia

Riporta lanazione.it: Le celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico della Fraternita di Foiano segnano un primo sold out in entrambi gli appuntamenti previsti. L’iniziativa, dal titolo "Incontri culturali, convegni, conce ...

Foiano: esordio da tutto esaurito per le celebrazioni del 50° anniversario del Museo della Frantenita

Secondo lanazione.it: Grande successo per l’avvio del programma di celebrazioni per i 50 anni del Museo Civico che nel weekend del 31 maggio e 1° giugno ha registrato il tutto esaurito in entrambi gli appuntamenti previsti ...

Museo Civico della Fraternita: mezzo secolo di storia e arte, al via le celebrazioni

arezzonotizie.it scrive: Domenica 1 giugno spazio alla musica con il concerto per flauto e arpa del Duo Arcadia, formato da Raffaele Bifulco (flauto) e Carla They (arpa). Il programma spazierà da grandi autori del barocco com ...