I 200 giorni di Trentini Il compagno di cella | Quel carcere è un inferno fatelo liberare subito

La detenzione di David Guilleme a Caracas riaccende i riflettori sulle durissime condizioni carcerarie in Venezuela, un tema sempre più attuale. "Quel carcere è un inferno", afferma, raccontando la sua drammatica esperienza accanto al compagno di cella, Alberto Trentini. La storia di questi due uomini mette in luce le atrocità del regime e invita alla riflessione: quanto siamo disposti a lottare per la libertà di chi è oppresso?

David Guilleme, infermiere americano, è stato arrestato a Caracas durante una vacanza "Io e Alberto ostaggi del regime".

Leggi anche Trentini parla con i familiari dopo 181 giorni: “Sto bene, prendo le medicine” - Dopo 181 giorni di detenzione nel carcere di El Rodeo I, il cooperante italiano Alberto Trentini ha finalmente potuto parlare con i familiari.

