I 20 anni del Museo Madre Un compleanno che si festeggia con eventi il 5 6 e 7 giugno

Il Museo Madre compie 20 anni e festeggia in grande stile il 5, 6 e 7 giugno! Non perdere la performance esclusiva di Adam Linder, "RUB UP ON MADRE", che porterà un tocco di innovazione artistica a Napoli. Questo evento si inserisce in un trend sempre crescente: l'arte contemporanea che coinvolge il pubblico in esperienze immersive. Un'occasione imperdibile per scoprire come la danza possa dialogare con l’arte visiva!

Per la prima volta a Napoli la performance del coreografo australiano ADAM LINDER, intitolata RUB UP ON MADRE. Un progetto a cura di Gigiotto Del Vecchio.

