I 10 sogni ricorrenti e il loro significato

...solo come fantasie notturne, ma come messaggi del nostro inconscio. I dieci sogni ricorrenti più comuni possono rivelare paure, desideri e conflitti irrisolti. Scoprire il loro significato può aprire le porte a una maggiore consapevolezza di sé, un tema sempre più attuale nel mondo frenetico di oggi. Sei pronto a interpretare i tuoi sogni? Potrebbero svelarti ciò che non hai il coraggio di affrontare nella vita quotidiana.

C'è chi sogna tutte le notti e si sveglia con immagini nitide ancora negli occhi. C'è chi invece si alza senza ricordare nulla. E poi ci sono quelli che fanno sempre lo stesso sogno, come se la mente volesse dire qualcosa. I sogni parlano, anche quando sembrano assurdi. I sogni non vanno letti.

