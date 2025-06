Il 3 giugno 1946 segna una data fondamentale nella storia della moda: il bikini fa il suo trionfale debutto! Da Ursula Andress che incarna la bellezza primordiale nel celebre "Dalla Russia con amore", a Salma Hayek che sfida ogni convenzione in "Dal tramonto all'alba", questi costumi hanno ridefinito il concetto di femminilità. Scopri i 10 bikini più iconici del cinema e lasciati ispirare da un viaggio tra stile e audacia!

Il 3 giugno 1946 debuttò in passerella il bikini. Celebriamo il rivoluzionario "due pezzi" con i più iconici dei film: da Ursula Andress che emerge dalle acque a Salma Hayek accessoriata di pitone in Dal tramonto all'alba. Il 3 giugno 1946, lo stilista francese Louis Réard ha fatto tremare il fashion system presentando a Parigi il bikini, il "due pezzi" che avrebbe rivoluzionato per sempre l'estetica e i costumi sociali dell'epoca. Il nome? Ispirato all'atollo di Bikini, nelle isole Marshall, teatro di recenti test nucleari - un colpo di genio di Réard, che voleva un nome "esplosivo" per un capo decisamente provocatorio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it