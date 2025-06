Hurry Up Tomorrow | Flop al Cinema ma Ora Sbarca in Digitale con Ortega e The Weeknd

"Hurry Up Tomorrow", il thriller che ha deluso al botteghino, riparte con una nuova vita nel digitale. Grazie al carisma di Jenna Ortega e The Weeknd, il film punta a conquistare il pubblico streaming. In un'epoca in cui le piattaforme ridefiniscono il successo cinematografico, sarà curioso scoprire se la pellicola troverà il suo riscatto. Non perdere l'occasione di giudicare tu stesso questa controversa opera!

Il thriller psicologico con Jenna Ortega, The Weeknd e Barry Keoghan, snobbato in sala, tenta la riscossa sulle piattaforme digitali. Data d'uscita e dettagli sul controverso film. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Hurry Up Tomorrow: Flop al Cinema, ma Ora Sbarca in Digitale con Ortega e The Weeknd

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il debutto cinematografico di The Weeknd è stato catastrofico; Lilo & Stitch e Mission: Impossible 8 dominano il weekend lungo del Memorial Day negli USA. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il film di The Weeknd è un flop

Secondo rockol.it: 21 mag 2025 - L'operazione si è rivelata un fallimento da 15 milioni di dollari: le stroncature della critica.

Hurry up Tomorrow uscirà in Italia! Ecco le date del film con The Weeknd e Jenna Ortega

Segnala hynerd.it: Adesso è ufficiale, Hurry up Tomorrow, il film con The Weeknd e Jenna Ortega, uscirà anche in Italia: ecco quando.

Hurry up tomorrow: il film con The Weeknd e Jenna Ortega distrutto dalla critica! 0% su RT

Come scrive cinema.everyeye.it: Diretto da Trey Edward Shultz, regista di It comes at night, Hurry up tomorrow non ha convinto la critica...per usare un eufemismo.