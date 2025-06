Humanitas Gavazzeni e Lilt insieme per la giornata mondiale senza tabacco

Il 3 giugno, Humanitas Gavazzeni e LILT uniscono le forze per la Giornata Mondiale Senza Tabacco a Bergamo! Un'iniziativa che non solo sensibilizza sui danni del fumo, ma offre anche un'alternativa sana: "una mela in cambio di una sigaretta". Questo evento è parte di un trend crescente verso stili di vita più salutari. Vieni a scoprire come un piccolo gesto può avere un grande impatto sulla tua salute!

Bergamo. Nell’ambito del progetto “ Insieme si può. Insieme funziona “, durante la mattinata del 3 giugno sarĂ presente all’atrio principale dell’ospedale un punto informativo gestito dai volontari LILT, che promuoveranno la campagna “ una mela in cambio di una sigaretta “. Nella stessa circostanza sarĂ distribuito anche del materiale informativo sui rischi associati ad una delle abitudini ancora oggi piĂą diffuse in Italia. In vista della giornata, inoltre, Humanitas Gavazzeni metterĂ a disposizione dei consulti pneumologici ed otorinolaringoiatrici gratuiti, prenotabili al numero 0354204477. Secondo l’Istituto superiore di sanitĂ , nel 2023 il 24% della popolazione italiana adulta (circa 10,5 milioni di persone ) era fumatore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Humanitas Gavazzeni e Lilt insieme per la giornata mondiale senza tabacco

