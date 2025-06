Hortus inaugura il suggestivo dehors in un contesto unico

Hortus apre le porte a un'esperienza culinaria e sensoriale senza precedenti nel cuore di Bergamo. Immerso in un chiostro suggestivo, il nuovo dehors promette di diventare un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e dei cocktail artigianali. In un periodo in cui la riscoperta dei luoghi autentici è un trend crescente, Hortus invita a gustare un viaggio tra sapori locali e prelibatezze di mare. Non perderti questo angolo di paradiso!