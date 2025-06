Honda non sostituirà Marini ad Aragon Controllo medico per Martin c' è cauto ottimismo

In un momento cruciale per il motociclismo, Honda si affida a Joan Mir per il GP di Aragon, mentre il campione del mondo 2024, Martin, affronta un recupero promettente. Questo scenario mette in luce la resilienza e la strategia a lungo termine nel paddock. L'ottimismo cauteloso è la chiave: i prossimi controlli potrebbero segnare un punto di svolta. Riuscirà Martin a tornare più forte che mai? La suspense cresce!

Hrc con il solo Mir in Spagna, mentre il campione del mondo 2024 continua il percorso di recupero: positivi i riscontri delle tac a torace e polso, nuovi controlli tra quattro settimane.

