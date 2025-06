Holly Willoughby perde un’importante opportunità con la cancellazione della serie Netflix dopo una stagione

Holly Willoughby perde un'importante opportunità: la cancellazione di "Celebrity Bear Hunt" su Netflix segna un duro colpo per la conduttrice britannica. Dopo un debutto promettente, il programma non avrà una seconda stagione, lasciando i fan a bocca asciutta. Questa notizia si inserisce in un contesto più ampio di sfide per i reality show, sempre più soggetti a valutazioni rapide. Un giusto promemoria che nel mondo dello spettacolo, nemmeno i successi sono garantiti!