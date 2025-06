Hojlund Juventus colpo di scena in atto! Cambiano le carte in tavola per il suo trasferimento | il danese avrebbe fatto una richiesta esplicita al Manchester United I dettagli

Colpo di scena nel calciomercato: Rasmus Hojlund, centravanti del Manchester United, ha fatto una richiesta sorprendente che potrebbe cambiare le carte in tavola per il suo trasferimento alla Juventus. La sua volontĂ di rivedere il futuro con i Red Devils pone interrogativi sulle strategie delle grandi squadre europee. In un momento in cui le trattative si intensificano, cosa ne sarĂ del sogno bianconero? Rimanete aggiornati!

Hojlund Juventus, il centravanti del Manchester United “rivede” il suo futuro! Effettuata una richieste esplicita ai Red Devils. Tutti i dettagli. Colpo di scena nel potenziale affare che riguarda la Juventus e Rasmus Hojlund. A documentarlo è il giornale inglese UnitedDistrict. Secondo quanto raccolto dalla predetta redazione, l’attaccante danese avrebbe effettuato una richiesta ben precisa. L’ex attaccante del Manchester United avrebbe chiesto di rimanere nelle fila dei Red Devils. Quest’indiscrezione non esclude, però, l’idea di una cessione: in caso di arrivo di un’offerta importante, la dirigenza inglese la prenderebbe in considerazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, colpo di scena in atto! Cambiano le carte in tavola per il suo trasferimento: il danese avrebbe fatto una richiesta esplicita al Manchester United. I dettagli

