Hojlund Juve bianconeri pronti a tirarsi indietro nella corsa al danese dello United? C’è un aspetto che non convince la dirigenza

La Juventus potrebbe tirarsi indietro nella corsa per Hojlund, attaccante del Manchester United. La dirigenza bianconera nutre dubbi su alcuni aspetti, riflettendo un trend attuale nel calcio: la cautela negli investimenti. Con budget limitati e priorità strategiche, le grandi squadre stanno rivalutando ogni operazione. Saranno decisivi i prossimi sviluppi per capire se la Juve investirà su questo giovane talento o punterà su alternative più sicure. Rimanete sintonizzati!

: tutte le novità. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Hojlund, attaccante di proprietà del Manchester United che nelle ultime settimane è stato accostato a più riprese anche al mercato Juve. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'ex Atalanta è apprezzato dalla dirigenza bianconera ma considerato ancora un po' acerbo per il prezzo fatto dai Red Devils. L'idea potrebbe dunque sfumare.

