Hojlund Inter la formula studiata dal club per il grande colpo in attacco | c’è un fattore che può spingerlo ad accettare!

L'Inter punta tutto su Rasmus Hojlund, il giovane talento che potrebbe risollevare le sorti dell'attacco nerazzurro. La sua attuale delusione al Manchester United rappresenta un'occasione imperdibile per il club, pronto a offrirgli la chance di brillare. Un cambio di scenario può essere l’alleato perfetto per il calciatore: un'opportunità da non perdere nel contesto di un mercato sempre più dinamico e competitivo. Riuscirà l'Inter a convincerlo?

Hojlund Inter, la formula studiata dal club per il grande colpo in attacco: c'è un fattore che può spingerlo ad accettare la proposta nerazzurra. È Rasmus Hojlund il grande sogno del calciomercato Inter per il colpo ad effetto in attacco. La stagione deludente vissuta quest'anno al Manchester United potrebbe essere la spinta affinché l'attaccante danesi accetti la proposta nerazzurra. Il club di Viale della Liberazione, come spiega la Gazzetta dello Sport, potrebbe offrire al Manchester United soltanto un prestito con diritto di riscatto (per via dell'elevata cifra sborsata dai Red Devils per acquistarlo dall'Atalanta).

