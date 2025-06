Ho un’impegnativa a dieci giorni ma fare la risonanza è impossibile

In un’Italia dove la sanità pubblica è sempre più sotto pressione, la storia di questa donna di Macerata diventa emblematicamente rappresentativa di un sistema che fatica a garantire tempistiche adeguate. Un’impegnativa con priorità di dieci giorni, ma nessuna chiamata dal Cup: un problema che molti cittadini affrontano quotidianamente. Chi si prende cura della salute? La sua esperienza ci invita a riflettere sull'importanza di una sanità più efficiente e accessibile.

"Dal 12 maggio aspetto di fare una risonanza magnetica al ginocchio destro dopo una caduta. Ho un’impegnativa con priorità di dieci giorni, ma ancora il Cup non mi richiama". È lo sfogo di una donna di 55 anni che vive a Macerata, da sola con i due figli. Tutto inizia l’11 maggio scorso, quando la donna mentre scende le scale dell’ospedale di Macerata (dove lavora) accusa uno strappo alla gamba e cade. "Sono andata subito al pronto soccorso – racconta – dove dopo i primi accertamenti mi hanno dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il giorno dopo sono andata nell’ambulatorio dall’ortopedico sempre in ospedale, che mi ha consigliato di fare una risonanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Ho un’impegnativa a dieci giorni, ma fare la risonanza è impossibile"

