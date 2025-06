Ho provato a comprare una casa al mare a Rimini per affittarla | ecco quanto ho guadagnato con la simulazione

Hai mai pensato di investire in una seconda casa al mare? Rimini, con le sue splendide spiagge, rappresenta un'opportunità imperdibile. Immagina di guadagnare affittando il tuo immobile a turisti nei mesi estivi, quando i prezzi volano! Una simulazione ha rivelato quanto potrebbe fruttare: il rischio si trasforma in reddito. Non perdere l’occasione di scoprire come questo trend del turismo può trasformare la tua vita!

Una seconda casa sfitta, in una delle zone più ambite per i turisti che vengono in vacanza in Romagna: il litorale di Rimini. Cosa farne? Metterla in affitto dall'autunno alla primavera, per poi affittarla ai turisti durante l'estate a prezzo anche quadruplicato rispetto ai restanti mesi. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Ho provato a comprare una casa al mare a Rimini per affittarla: ecco quanto ho "guadagnato" con la simulazione

Leggi anche Ho provato a comprare una casa al mare per affittarla: ecco quanto ho "guadagnato" con la simulazione - Hai sempre pensato di investire in una casa al mare per affittarla durante l'estate? Ecco quanto ho guadagnato con una semplice simulazione, scoprendo quanto può essere redditizio affittare una proprietà nei lidi ravennati.

Se ne parla anche su altri siti

Ho provato a comprare una casa al mare a Rimini per affittarla: ecco quanto ho "guadagnato" con la simulazione

Si legge su riminitoday.it: Abbiamo simulato l'acquisto e l'affitto di un bilocale sulla fascia costiera di Rimini per capire quanto ci renderebbe una casa al mare. Tra investimento iniziale, tasse e costi vari, ecco in quanto t ...

Ho provato a comprare una casa al mare per affittarla: ecco quanto ho "guadagnato" con la simulazione

Segnala ravennatoday.it: Abbiamo simulato l’acquisto e l’affitto di un bilocale in un lido ravennate per capire quanto rende davvero una casa al mare. Tra costi, tasse e guadagni estivi, ecco quando si rientra dell’investimen ...

Ho provato a comprare una casa per affittarla: ecco quanto ho guadagnato

Lo riporta today.it: Ho come il sospetto che i guadagni saranno notevolmente più alti visto che la casa (in pieno centro) potrà essere affittata in qualsiasi periodo dell’anno. Per un "ampio loft/open space, finemente ...