Ho dato tutto con me avete pianto e festeggiato Cari tifosi non vi dimenticherò mai | la lettera di addio di Simone Inzaghi all’Inter

Simone Inzaghi dice addio all'Inter con un emozionante messaggio di gratitudine. Dopo quattro anni di successi e trionfi, l'allenatore si prepara a una nuova avventura in Arabia Saudita, guadagnando 50 milioni in due anni. Un cambio che riflette il trend crescente dei club arabi nel valorizzare talenti europei. La sua prima sfida? Un emozionante Mondiale per Club contro il Real Madrid. Chi sarà il prossimo a seguire le sue orme?

“Ho dato tutto, non vi dimenticherò mai”. Simone Inzaghi saluta l’Inter. Lo fa dopo quattro anni, sei trofei vinti e due finali di Champions League disputate. L’allenatore nerazzurro andrà in Arabia Saudita, all’Al Ahli, dove guadagnerà 50 milioni di euro in due anni. Il suo esordio sarà al Mondiale per Club contro il Real Madrid. Dopo aver comunicato alla dirigenza la volontà di lasciare, Inzaghi ha voluto salutare tutti con un messaggio postato sul sito ufficiale del club nerazzurro. “Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto”, esordisce Inzaghi nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho dato tutto, con me avete pianto e festeggiato. Cari tifosi, non vi dimenticherò mai”: la lettera di addio di Simone Inzaghi all’Inter

Leggi anche “Vi ho già dato tutto quello che ho”: il pianto disperato dell’anziana con il truffatore (preso) - Reggio Emilia, 15 maggio 2025 – La voce rotta dal pianto di un'anziana risuona al telefono, implorando ai suoi aguzzini: “Vi ho già dato tutto quello che avevo”.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Palladino: 'Dato tutto, lascio la Fiorentina con un peso nel cuore'

Segnala ansa.it: "Lascio la Fiorentina con un peso enorme nel cuore ma con la consapevolezza di aver dato tutto". Con un post sui social Raffaele Palladiino ufficializza la decisione di lasciare la panchina viola.

Palladino saluta la Fiorentina: “Lascio con un peso enorme nel cuore, ho dato tutto”

msn.com scrive: La lettera dell’allenatore dopo la risoluzione del contratto: “Non c’è stato un singolo giorno in cui non ho pensato al bene del club. Voglio ringraziare la società, il presidente Commisso e tutti i t ...

Palladino dice addio alla Fiorentina: "Lascio con un peso enorme nel cuore. Ho dato tutto"

Segnala msn.com: Raffaele Palladino saluta ufficialmente la Fiorentina e i suoi tifosi. Il tecnico nativo di Mugnano di Napoli, in passato attaccante - tra le varie - di Juventus e Livorno, ha detto pubblicamente addi ...