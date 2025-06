Hitoshi alla scoperta di Ancona Il violinista perde la nave in porto e si troverà a scoprire le Marche

Hitoshi, il talentuoso violinista, perde la nave ad Ancona e inizia un'imprevista avventura alla scoperta delle Marche. Questo evento si colloca in un panorama più ampio di valorizzazione culturale, con la Fondazione Marche Cultura e la Marche Film Commission protagoniste all’Expo di Osaka. Tra arte e cinema, l'opera "Controluce" di Oliviero Fiorenzi e il cortometraggio "Sakura??? - Land of Symphony" promettono di incantare il pubblico internazionale. Scopri il potere della cultura marchigiana

Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission all’ Expo di Osaka con due importanti progetti per la promozione dell’arte, della cultura e dell’audiovisivo della Regione: l’opera dell’artista osimano Oliviero Fiorenzi "Controluce" e in anteprima mondiale la proiezione del cortometraggio " Sakura??? - Land of Symphony " realizzato da Poliarte – Accademia di Belle Arti e Design del Gruppo Rainbow di Igino Straffi. "Con orgoglio promuoviamo all’Expo due gioielli culturali marchigiani che incarnano e promuovono la nostra identità e il nostro patrimonio. - Ha dichiarato Andrea Agostini Presidente Fondazione Marche Cultura Marche Film Commission- La raffinata opera d’arte di Fiorenzi che celebra la prestigiosa tradizione della carta di Fabriano, tracciando un affascinante collegamento artistico tra Oriente e Occidente: dalla nascita della carta in Asia alla sua trasformazione in filigrana a Fabriano, restituendo il suo valore originario di veicolo culturale e simbolico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hitoshi alla scoperta di Ancona. Il violinista perde la nave in porto e si troverà a scoprire le Marche

