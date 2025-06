High Potential – Stagione 2 | cast trama e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di "High Potential" promette di esplorare ulteriormente il genio e le disavventure di Morgan, interpretata da Kaitlin Olson. Con un QI di 160, la protagonista non solo intrattiene, ma invita a riflettere sul valore della diversità intellettuale nella società contemporanea. In un periodo in cui l’inclusività è più che mai centrale nelle narrazioni, questa serie comica si afferma come un'ironica celebrazione delle differenze. Non perderti le nuove avventure!

La serie comica di successo della ABC High Potential ha mostrato un altro lato dell’attrice comica Kaitlin Olson, e ora la serie è stata rinnovata per una seconda stagione. Basata sulla serie francese HPI, la serie segue Morgan, interpretata da Olson, una donna con un QI di 160 che lavora come addetta alle pulizie per la polizia di Los Angeles per mantenere i suoi tre figli. Dopo aver usato il suo intelletto superiore per risolvere un caso, Morgan viene assunta come consulente per aiutare i detective a risolvere altri crimini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Leggi anche Mistero di roman in high potential stagione 2 genererà attrito tra i personaggi - La stagione 2 di High Potential promette di entrare nel vivo del mistero, generando attriti tra i personaggi principali.