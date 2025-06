Hélène Ehret | Io bimba traumatizzata dalla guerra ho creato Missione Calcutta per aiutare i più piccoli

Quando il dolore dei bambini in guerra sembra insopportabile, la storia di Hélène Ehret ci ricorda che anche dalla tragedia può nascere la speranza. Fondatrice di "Missione Calcutta", Hélène trasforma il suo trauma in un faro di luce per i più piccoli colpiti da conflitti. La sua esperienza ci invita a riflettere sull'importanza di agire, perché ogni gesto conta nel dare un futuro migliore ai più vulnerabili. Unisciti a lei nel cambiamento!

Guardando le immagini dei bambini martoriati a Gaza non osi pensare al dolore che porteranno nel cuore per la loro vita queste creature. Poi ti imbatti nello sguardo di Hélène Ehret (classe 1934) e la prospettiva si riempie di speranza. Bimba alsaziana, a dieci anni, durante la seconda guerra mondiale fu mandata con la sorella di sei anni in un orfanotrofio. “C’erano bambini che non si sapeva da che parte arrivassero, parlavano francese o tedesco, era in corso la guerra tra i due stati – racconta Hélène -. Ho visto cose che decisamente non andavano bene per dei bambini traumatizzati dalla guerra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it