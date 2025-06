Helena Prestes la verità viene fuori | cosa succede con l’ex e Javier

Il mondo del gossip si infiamma: Helena Prestes, appena uscita dal Grande Fratello, è al centro di un triangolo amoroso che tiene tutti con il fiato sospeso! L'ex fidanzato Carlo Motta sembra non aver dimenticato la modella, suscitando reazioni tra i fan preoccupati. In un'epoca in cui le relazioni sono amplificate dai social, questo drama ci ricorda quanto sia difficile lasciar andare il passato. Chi avrà la meglio?

Il gossip continua a vedere protagonisti Helena Prestes e Javier Martinez dopo il Grande Fratello. Ora, però, spunta un terzo incomodo, che è l’ex fidanzato della modella brasiliana, Carlo Motta. In queste ore si sta parlando dei like che lui avrebbe messo e che proverebbero che è ancora molto legato a Helena. Vari fan temono che la sua presenza possa complicare le cose alla coppia tanto amata dal pubblico di Canale 5. A rassicurare tutti è la nuova indiscrezione, che smentisce ogni ipotesi negativa. Helena e Javier: la Prestes avrebbe già preso una decisione sull’ex Carlo. Da ieri si parla dei like di Carlo Motta, a post social legati alla sua passata relazione con Helena Prestes. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena Prestes, la verità viene fuori: cosa succede con l’ex e Javier

