HbbTV e TV digitale | AGCOM avvia un’indagine per aggiornare le regole sul futuro interattivo

L'AGCOM lancia un'indagine sullo standard HbbTV, segnando un passo cruciale verso un futuro televisivo sempre più interattivo. In un'epoca in cui il consumo di contenuti sta cambiando rapidamente, la revisione delle regole per i servizi audiovisivi sulla TV digitale terrestre potrebbe ridefinire l'esperienza di visione. Rimanere al passo con le innovazioni non è mai stato così importante: chi sarà pronto a cogliere questa opportunità?

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha annunciato l'avvio di un'importante indagine conoscitiva sull'utilizzo dello standard Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) per la fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici sulla piattaforma televisiva digitale terrestre (DTT). La delibera n. 13825CONS, pubblicata oggi, segna un passo cruciale per comprendere e potenz. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - HbbTV e TV digitale: AGCOM avvia un’indagine per aggiornare le regole sul futuro interattivo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Digitale Terrestre: ancora pochi sfruttano la tecnologia HbbTV

msn.com scrive: La piattaforma digitale terrestre ... per tutti i canali TV in chiaro. Tutti questi aggiornamenti hanno permesso l’attivazione di una nuova tecnologia detta HbbTV. Si tratta di una tecnologia ...

Digitale Terrestre: arrivano due nuovi canali in HbbTV

Come scrive msn.com: I due canali in HbbTV, da poco approdati sul digitale terrestre legati alla tecnologia HbbTV, nello specifico Onair TV e My Plus TV, si sono inseriti all’interno del Mux DFREE che, per questa ...

Digitale Terrestre: disponibile la programmazione di Urania TV in HbbTV

Secondo punto-informatico.it: Il nuovo canale Urania TV, da poco approdato sul digitale terrestre, nelle ultime ore ha attivato la programmazione in HbbTV ora già disponibile. Il nuovo canale Urania TV, da poco approdato sul ...