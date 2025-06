Harvard Trump mette a tacere Wolff | Mai fatta domanda

Donald Trump, in un impeto di difesa, ha silenziato il giornalista Michael Wolff, alzando il velo su un tema delicato: il legame tra potere e istruzione. Questo scontro non √® solo un duello personale, ma riflette un trend pi√Ļ ampio di sfiducia verso le √©lite accademiche da parte di chi occupa cariche elevate. Un punto interessante? La retorica anti-accademica sta guadagnando terreno nel dibattito pubblico, influenzando l'opinione di molti.

Il presidente Usa, Donald Trump, attacca il giornalista Michael Wolff, che nei giorni scorsi aveva suggerito che il ‚Äú risentimento‚ÄĚ del tycoon verso le universit√† come Harvard possa derivare da motivi personali, sostenendo che Trump non fosse stato ammesso a Harvard. ‚ÄúMichael Wolff, un giornalista di terza categoria, deriso persino dai furfanti delle fake news, ha recentemente affermato che l‚Äôunico motivo per cui ‚Äėme la sto prendendo‚Äô con Harvard √® perch√© ho fatto domanda e non sono stato ammesso. Questa storia √® totalmente FALSA, non ho mai fatto domanda a Harvard‚ÄĚ, ha scritto Trump in un post sul suo social Truth. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Harvard, Trump mette a tacere Wolff: ‚ÄúMai fatta domanda‚ÄĚ

Leggi anche Trump impedisce a Harvard iscrizione di studenti stranieri - L'amministrazione Trump ha bloccato temporaneamente l'ammissione di studenti stranieri a Harvard, secondo quanto riportato dal New York Times.

