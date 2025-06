Harry’s dexter | la resurrezione porta nuovi problemi dopo il peccato originale

Il 11 luglio 2025 segnerà una nuova era per i fan di Dexter con "Dexter: Resurrection". Questa attesa serie sequel riporta in scena Harry Morgan, il complesso padre adottivo che ha segnato il destino del protagonista. In un'epoca in cui le narrazioni sul bene e il male si intrecciano sempre più, la resurrezione di Dexter non è solo un ritorno, ma un invito a riflettere su come affrontiamo i nostri peccati. Sarà una sfida avvincente!

il ritorno di dexter: resurrection e le novità sulla serie sequel. Una nuova fase si apre nel mondo di Dexter con l'attesissima serie Dexter: Resurrection, prevista per il 11 luglio 2025 su Paramount+ e Showtime. Questa produzione riporta in scena alcuni personaggi iconici, tra cui la figura del padre adottivo Harry Morgan, interpretato da James Remar, che farà il suo ritorno in modo originale e sorprendente. La serie promette di approfondire nuovi aspetti della psiche di Dexter, mantenendo vivo il legame con il passato attraverso figure chiave come Harry e Debra Morgan. il ruolo di james remar come harry morgan in dexter: resurrection.

