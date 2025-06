Harry Potter la serie | il casting da incubo e i nuovi protagonisti

La nuova serie di Harry Potter è pronta a incantare le generazioni future, ma il casting si è rivelato un vero e proprio viaggio di prove e sfide. Con oltre 30mila aspiranti maghi, la selezione dei nuovi protagonisti tra i 10 e i 12 anni è stata una vera avventura! Ma cosa ci insegna questa storia? Che la magia del cinema richiede sacrificio e determinazione. Scopri come sono stati scelti i volti che porteranno avanti la saga!

Hanno tra i 10 e i 12 anni e ora sono i nuovi volti della saga magica più famosa di sempre. Ma il cammino verso Hogwarts non è stato esattamente incantato: 30mila candidati, mesi di provini, prove su E.T. e genitori in preda all’ansia. Ecco com’è andata davvero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Harry Potter, la serie: il casting da incubo e i nuovi protagonisti

