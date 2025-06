Happy No Hour l’aperitivo senza orari e senza regole

Scopri il trend del "Happy No Hour", l'aperitivo che rompe le regole e celebra la libertà estiva! Nel 2025, il cocktail diventa un rito sociale senza orari, dove spontaneità e convivialità si fondono in un abbraccio informale. L'estate invita a lasciar andare la fretta e ad abbandonare le agende: perché non concedersi un brindisi in qualsiasi momento della giornata? Un nuovo modo di vivere l’aperitivo che stimola i sensi e unisce le persone!

Cocktail Sanpellegrino indaga la nuova socialità estiva 2025, sempre più libera, spontanea e fuori dagli schemi In estate, l'aperitivo abbandona la tradizionale fascia pre-serale per trasformarsi in un rito fluido e flessibile che accompagna tutta la giornata. La fretta lascia spazio all'improvvisazione, le agende si svuotano e le decisioni si prendono al momento.

Sottoli e sottaceti, una scelta vincente (non solo per l'happy hour): è boom di vendite - Il fenomeno degli stuzzichini sottoli e sottaceti sta conquistando l'aperitivo italiano, diventando un must per accompagnare drink e convivialità.

