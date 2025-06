Hamas spari in un centro distribuzione aiuti a Gaza 27 morti e 90 feriti

In un contesto di crescente tensione, il bilancio tragico degli scontri a Gaza segna 27 morti e 90 feriti. Gli spari delle forze israeliane colpiscono una folla in cerca di aiuti umanitari, un dramma che mette in luce la crisi profonda in corso. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma un campanello d'allarme sulla necessità urgente di una soluzione pacifica. Cosa accadrà ora? La comunità internazionale è chiamata a reagire.

Si aggrava ad almeno 27 morti e oltre 90 feriti il bilancio degli spari delle forze armate israeliane (Idf) su folle di palestinesi, a circa mezzo chilometro dal complesso in cui vengono distribuiti aiuti della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), a Rafah. Lo riferisce il ministero della Salute dell’enclave palestinese amministrata da Hamas. Il grave episodio odierno si aggiunge alle violenze registrate. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas, spari in un centro distribuzione aiuti a Gaza, 27 morti e 90 feriti

Leggi anche Hamas, spari in centro distribuzione aiuti a Gaza, 20 morti. Ma Israele smentisce - In un drammatico aggiornamento dalla Striscia di Gaza, il conflitto si intensifica: 20 morti in un centro di distribuzione aiuti a Rafah, secondo fonti di Hamas, mentre Israele nega l'accaduto.

