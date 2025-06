“Hai paura? Ora ti uccido” punta un fucile contro la moglie e la minaccia | 55enne a processo

Un caso drammatico che mette in luce la triste realtà della violenza domestica, un problema in crescita nel nostro Paese. Un uomo di 55 anni è accusato di minacce e aggressioni nei confronti della moglie, utilizzando persino un fucile. Questo processo non è solo una questione legale, ma un'occasione per riflettere sul coraggio delle vittime e sull'importanza di denunciare. La paura non deve avere l'ultima parola.

Aggredita e minacciata con coltelli, pentole dell'acqua bollente e persino un fucile. A processo per maltrattamenti in famiglia il marito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

