Hackinbo spring edition | a Grand Tour Italia il tema della sicurezza informatica

Il 6 e 7 giugno 2025, Bologna diventa il cuore pulsante della sicurezza informatica con HackInBo® Spring Edition. Un'opportunità imperdibile per scoprire le ultime tendenze nel settore, mentre esperti di fama internazionale condividono strategie e soluzioni innovative. In un’epoca in cui i cyber attacchi sono in costante aumento, partecipare a questo evento significa investire nella propria conoscenza e protezione digitale. Non perdere l'occasione di far parte di questa esperienza unica!

HackInBo® Spring Edition torna il 6 e 7 giugno 2025 a Grand Tour Italia a Bologna. Si tratta di un evento dedicato alla sicurezza informatica. Venerdì 6 giugno sarà la volta della Business Edition, in cui il pubblico avrà come sempre la possibilità di votare quale talk ascoltare tra quelli.

