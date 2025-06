Ha truffato anziani portandogli via 200mila euro in pochi mesi | arrestata una 39enne

Una truffa che colpisce i più vulnerabili: una 39enne è stata arrestata per aver sottratto ben 200mila euro a sette anziani in pochi mesi. Un fenomeno sempre più diffuso, che evidenzia l'importanza di proteggere le fasce più deboli della società. La sua abilità nell'ingannare le vittime, convincendole a consegnare gioielli e denaro, solleva interrogativi su come prevenire simili crimini. La sicurezza degli anziani deve diventare una priorità colle

La donna è accusata di truffa aggravata ai danni di anziani. Il suo compito era recuperare gioielli e denaro direttamente a casa degli anziani. Sarebbero sette le vittime al momento accertate. Per lei il Tribunale di Roma ha predisposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

