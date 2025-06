Ha convinto un mito Ballando con le stelle arriva la concorrente desiderata per anni da Milly

La nuova edizione di "Ballando con le stelle" si preannuncia esplosiva! Milly Carlucci, regina indiscussa della danza TV, avrebbe finalmente convinto la concorrente che ha fatto sognare il pubblico per anni. In un momento in cui il talent show sta vivendo una nuova giovinezza, la sua scelta potrebbe essere la chiave per riportare la magia in prima serata. Chi sarà questa stella? Preparati a ballare, perché lo spettacolo sta per cominciare!

Mancano ancora diversi mesi alla nuova edizione di Ballando con le stelle, eppure le voci su chi parteciperà stanno circolando da tempo. L’ultima notizia in ordine di tempo è di quelle pazzesche, infatti Milly Carlucci sarebbe riuscita a convincere la migliore in assoluto e a quanto pare la Rai non dovrebbe badare a spese pur di far felice la conduttrice. Si tratta di una delle personalità più famose in Italia, che sarebbe pronta a mettersi in gioco a Ballando con le stelle. Milly Carlucci non ha ancora detto nulla a riguardo, ma da una fonte più che attendibile è uscito proprio il nome di questa super vip italiana, che farebbe parlare di lei in maniera clamorosa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

