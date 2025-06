Ha avuto più Inzaghi dall' Inter che l' Inter da Inzaghi

Simone Inzaghi e l'Inter si separano dopo quattro anni di alti e bassi. L'allenatore ha deciso di accettare l'offerta dell'Al Hilal, segnando una nuova era per entrambi. Questo addio, a pochi mesi dall'inizio della stagione, riaccende il dibattito sull'importanza della stabilità in panchina nel calcio moderno. Si tratta di un passo audace che potrebbe influenzare le scelte future dei club italiani. Quale sarà il prossimo capitolo per i nerazzurri?

Simone Inzaghi e l’Inter si separano. A quattro anni esatti dal giorno in cui venne ufficializzato il suo approdo ai nerazzurri, l'allenatore ha comunicato al club la voglia di chiudere il contratto in anticipo rispetto alla scadenza naturale fissata nel 2026 e di accettare l’offerta dell’Al Hilal. Il commento del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ha avuto più Inzaghi dall'Inter che l'Inter da Inzaghi

Leggi anche Inzaghi: “Ho avuto gruppi fantastici in passato, ma mai come questo. Un sogno!” - Pippo Inzaghi, ex stella del Milan, esprime la sua gioia per la straordinaria esperienza con il Pisa, definendola un sogno.

Cosa riportano altre fonti

Inzaghi lascia l’Inter: accetta l’offerta dall’Arabia Saudita

msn.com scrive: Cambia un’altra panchina illustre in Serie A: quella dell’Inter. A tre giorni dalla finale di Champions League malamente persa contro il Psg (5-0 sabato a Monaco di Baviera), Simone Inzaghi ha deciso ...

Simone Inzaghi via dall'Inter: ora è ufficiale

Come scrive iltempo.it: Inzaghi via dall'Inter. "Le strade del club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo ...

Inter, Simone Inzaghi lascia: andrà in Arabia all’Al Hilal

Secondo msn.com: Simone Inzaghi ha comunicato la decisione di concludere con ciclo all’Inter, a quattro anni esatti dall’annuncio ufficiale che lo portava sulla panchina nerazzurra. A tre giorni dalla pesantissima sco ...