H5N1 la crisi sanitaria silenziosa che scuote l’America rurale

Nel cuore dell'America rurale, l'influenza aviaria H5N1 sta creando preoccupazione tra allevatori e comunità. Questo virus, già noto per la sua aggressività, ora mette a rischio non solo gli uccelli ma anche i mammiferi, incluso il bestiame. Un campanello d'allarme che si inserisce in un contesto globale di crescente interconnessione tra sanità animale e umana. È tempo di prestare attenzione a questa crisi silenziosa prima che si amplifichi.

Nel cuore dell’ America rurale, tra allevamenti di pollame e mandrie di bovini, si sta consumando una crisi sanitaria silenziosa. L’influenza aviaria H5N1, un virus noto per la sua potenziale alta letalità, ha iniziato a infettare non solo gli uccelli ma anche i mammiferi, inclusi i bovini da latte e, in alcuni casi, come ha scritto il New York Times, anche gli esseri umani. Nonostante la gravità della situazione l’attenzione mediatica e politica sembra tuttavia essere rivolta altrove. Eppure, dall’inizio del 2024, negli Stati Uniti l’H5N1 ha colpito oltre 173 milioni di volatili e più di 1.000 mandrie di bovini da latte. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - H5N1, la crisi sanitaria silenziosa che scuote l’America rurale

