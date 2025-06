Gyokeres Juventus i bianconeri lo monitorano con attenzione | la grandissima stagione allo Sporting ha convinto tutti ma… Le ultime

Gyökeres, l'attaccante dello Sporting Lisbona, sta facendo parlare di sé! La Juventus lo tiene d'occhio grazie alla sua straordinaria stagione, ma la vera domanda è: sarà lui il rinforzo che i bianconeri stanno cercando per tornare a dominare in Serie A? In un contesto di mercato sempre più competitivo, i talenti come Gyökeres potrebbero essere la chiave per rilanciare le ambizioni juventine. Non perdere i prossimi sviluppi!

Gyokeres Juventus, i bianconeri lo monitorano con attenzione: gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. Ci sono importanti novità sul futuro di Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona accostato fortemente al mercato Juve. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese ci sarebbe l’interesse dei bianconeri che potrebbero però puntare anche su altri giocatori. PAROLE – «Nel mercato degli attaccanti la Juve dovrà recitare un ruolo da protagonista. Gyokeres dello Sporting Lisbona è uno di quei giocatori in cima della Juve anche col cambio di management. Si è messo in mostra con la personalità che serve alla Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, i bianconeri lo monitorano con attenzione: la grandissima stagione allo Sporting ha convinto tutti ma… Le ultime

Leggi anche Gyokeres Juventus, i bianconeri sono ancora in corsa per lo svedese: lo Sporting lo farà partire per quella cifra! I dettagli - Viktor Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, è al centro di una vivace sessione di mercato.

