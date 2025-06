Guterres | Yemen liberi operatori Onu-Ong

Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, lancia un appello urgente per la liberazione di operatori umanitari in Yemen. In un contesto globale segnato da crisi umanitarie e conflitti, il destino di queste persone diventa emblematico della lotta per i diritti umani. La loro liberazione non è solo una questione di giustizia, ma un passo necessario per ripristinare la speranza in una regione devastata. Ogni voce conta!

2.21 Il segretario generale dell'ONU,Antonio Guterres, ha rinnovato l'appello per il rilascio immediato e incondizionato di decine di persone detenute in Yemen. Tra i prigionieri vi sono dipendenti delle Nazioni Unite, di ONG internazionali e locali, di missioni diplomatiche e della società civile. Guterres ha sottolineato che alcuni di loro sono detenuti dal 2021, dal 2023 e, più recentemente, da gennaio. La richiesta arriva in un contesto di crescente allarme per il rispetto dei diritti umani nel Paese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

