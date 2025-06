Guida TV Sky Cinema e NOW | Mia moglie è un fantasma Martedi 3 Giugno 2025

Martedì 3 Giugno, preparati a una serata di grande cinema su Sky Cinema e NOW! Tra le perle della programmazione c'è "Mia moglie è un fantasma", una commedia brillante che gioca con l'assurdo e il fantastico. In un'epoca in cui la realtà si mescola sempre più con il virtuale, questo film ci ricorda quanto possa essere intrigante l'impossibile. Un’occasione da non perdere per ridere e riflettere!

Martedi 3 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Mia moglie è un fantasma, commedia brillante e surreale con Dan Stevens, Isla Fisher e Judi. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Mia moglie è un fantasma, Martedi 3 Giugno 2025

