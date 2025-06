Guida alla stagione delightful days di Pokémon GO

Scopri la nuova stagione Delightful Days in Pokémon GO, un'opportunità imperdibile per tutti gli allenatori! Con eventi speciali e bonus esclusivi, i prossimi tre mesi promettono avventure indimenticabili. Sarà il momento giusto per esplorare, catturare Pokémon rari e partecipare a sfide avvincenti. Preparati a vivere un'esperienza coinvolgente che celebra la comunità dei giocatori, proprio quando l'interesse per i giochi di realtà aumentata è in forte crescita! Non perdere l'occas

Con l’arrivo di una nuova stagione in Pokémon GO, si apre un periodo ricco di novità, eventi e bonus dedicati ai giocatori. La stagione denominata Delightful Days si estenderà per tre mesi, portando con sé numerose opportunità di cattura, evoluzione e partecipazione a eventi speciali. Di seguito vengono analizzate le principali caratteristiche di questa fase, con particolare attenzione alle modifiche introdotte, agli spawns dei Pokémon e alle iniziative più rilevanti del calendario. programma e durata della stagione delightfull days. tre mesi di attività continue. La stagione Delightful Days avrà inizio martedì 3 giugno 2025 alle ore 10:00 (orario locale), protraendosi fino al martedì 2 settembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guida alla stagione delightful days di Pokémon GO

