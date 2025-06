Guerrini e Prusak si giocano in Islanda una fetta di mondiale

Guido Guerrini e Artur Prusak si sfidano in Islanda per conquistare una fetta di mondiale all’E-Rally Iceland, un evento che celebra l’innovazione e la sostenibilità nel motorsport. Su strade sterrate e ad alta velocità, i due piloti non solo puntano a vincere, ma rappresentano il futuro della mobilità eco-friendly. Riusciranno a far brillare il tricolore in un clima così competitivo? Scopriamo insieme come andrà!

Strade sterrate e alte velocità sono le principali caratteristiche dell’E-Rally Iceland, sesta prova della Bridgestone FIA Ecorally Cup. Al via ci saranno i leader della classifica iridata, Guido Guerrini e Artur Prusak, che hanno raggiunto l’Islanda con un complesso viaggio via terra e mare. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Guerrini e Prusak si giocano in Islanda una fetta di mondiale

Si legge su arezzonotizie.it: La gara di Reykjavík assegna punti maggiorati del 50%: fare bene sarà indispensabile per confermare il buon inizio di stagione del team italo-sammarinese ...