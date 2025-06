Guerra in Palestina Boldrini Pd | Unione Europea e Italia hanno taciuto sullo sterminio a Gaza

La guerra in Palestina continua a scuotere le coscienze e a sollevare interrogativi sul silenzio della comunità internazionale. Laura Boldrini, esponente del PD, sottolinea il dramma di Gaza, dove la libertà di stampa è messa a repentaglio. La privazione di accesso ai giornalisti non è solo una violazione dei diritti, ma un tentativo di oscurare verità scomode. Chiude l'appello: "Non possiamo rimanere indifferenti". La storia si sta scrivendo ora.

(Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2025 "Sono qui per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza, dove Israele impedisce l'accesso a stampa e Ong per nascondere lo sterminio in corso. Una nostra delegazione internazionale non ha ottenuto l'autorizzazione a entrare. Chi testimonia viene colpito deliberatamente. Questi sono crimini di guerra e Netanyahu deve rispondere davanti alla giustizia internazionale. Unione Europea e Italia hanno taciuto sullo sterminio a Gaza" così la deputata Laura Boldrini del Pd, a margine del sit in pro Palestina davanti a,Montecitorio.. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerra in Palestina, Boldrini (Pd): "Unione Europea e Italia hanno taciuto sullo sterminio a Gaza"

Leggi anche Acerra, il Consiglio Comunale chiamato a scegliere tra guerra e pace: il M5S presenta mozioni su Palestina e riarmo europeo - Oggi ad Acerra, il Consiglio Comunale si confronta tra guerra e pace, con il Movimento 5 Stelle che presenta due mozioni simboliche: il riconoscimento della Palestina e la contrarietà al riarmo europeo.

Segui queste discussioni sui social

Le notizie più recenti da fonti esterne

Schlein ignora i ribelli dem in piazza con Calenda; Lutto a Viterbo, morto il professor Fausto Meschini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra in Palestina, Boldrini (Pd): "Unione Europea e Italia hanno taciuto sullo sterminio a Gaza"

msn.com scrive: (Agenzia Vista) Roma, 03 giugno 2025 "Sono qui per ricordare i giornalisti uccisi a Gaza, dove Israele impedisce l'accesso a stampa e Ong per nascondere lo sterminio in corso. Una nostra delegazione i ...

Figuraccia della Boldrini: la "carovana" di Pd e M5S per Gaza bloccata al confine. Lo show è finito ingloriosamente

Lo riporta informazione.it: Come prevedibile, da lì non si passa: per la 'carovana' del Pd e del M5S, guidata da Laura Boldrini, che aveva come obiettivo quello di entrare a Gaza per portare solidarietà ai palestinesi, è arrivat ...

La Meloni ignora all’appello contro la guerra, Boldrini: “complicità silente”

Secondo msn.com: La deputata Laura Boldrini lancia un appello per fermare i crimini in Palestina, ma la risposta del governo di Giorgia Meloni resta deludente. A fine settembre, la deputata del Pd, Laura Boldrini ...