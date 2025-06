Guè si confessa a Belve | ‘Io e Fedez due mondi opposti Vera Gemma? L’ha detto solo lei’

Guè Pequeno si svela in un'intervista illuminante a "Belve", rivelando il contrasto tra lui e Fedez: due mondi opposti, ma con una gemma comune. La sincerità del rapper milanese sul suo percorso di vita, dalle dipendenze al successo, risuona in un'epoca in cui la vulnerabilità è diventata un tema centrale. Scopri come la musica può essere una terapia, mentre la solitudine continua a essere una compagna inaspettata. Non perdere questo racconto autentico!

L’intervista a cuore aperto con Francesca Fagnani. Durante la puntata di Belve andata in onda su Rai 2, il rapper Guè Pequeno – nome d’arte di Cosimo Fini – ha offerto uno spaccato intimo e senza filtri della sua vita. Intervistato da Francesca Fagnani, l’artista milanese ha affrontato temi delicati come le dipendenze, il successo, la solitudine, la musica, il sesso e i contrasti con Fedez, senza risparmiare autocritiche e riflessioni amare. Con il suo tono schietto e provocatorio, Guè ha tenuto alta l’attenzione del pubblico con rivelazioni forti, tra confessioni private e critiche pungenti al mondo dello showbiz, di cui si considera ormai “parte marginale, ma lucida”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Guè si confessa a Belve: ‘Io e Fedez due mondi opposti, Vera Gemma? L’ha detto solo lei’

