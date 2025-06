Guè Pequeno contro Fedez | Io non vendo mia figlia o la mia relazione per fare successo | VIDEO

Guè Pequeno alza il sipario sul dietro le quinte della musica italiana! In un'accesa intervista a Belve, non ha paura di lanciarsi in frecciatine a Fedez, sottolineando un tema caldo: il confine tra arte e vita privata. "Io non vendo mia figlia o la mia relazione per avere successo", afferma, mettendo in luce una tendenza sempre più discussa nel panorama contemporaneo. Scopri perché il valore dell'autenticità è cruciale in un'epoca di social media e appar

Ospite dell'ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 3 giugno, Guè Pequeno non ha risparmiato una frecciata nei confronti di Fedez. Il rapper, infatti, incalzato dalla giornalista sui suoi rapporti con il collega afferma: "Tra noi non c'è mai stato feeling. Fedez è un personaggio. Con intelligenza fa gossip, pubblicità. cose che non sono il mio. Se vedo una persona sempre nei gossip, che fa apposta a cadere in bici per far parlare di sé, non mi piace". Il cantante, quindi, aggiunge: "Tutti cerchiamo successo ma io non faccio soldi e successo per una relazione con una persona o perché metto mia figlia in mano.

