Gué a Belve | “Con Fedez non ci siamo mai presi fa soldi con il gossip mentre io mi faccio il cu*o”

Nel mondo del rap italiano, le rivalità e le differenze di stile sono all'ordine del giorno. Gué Pequeno, ospite a Belve, chiarisce il suo approccio al successo, lontano dal gossip e dalle polemiche. "Non faccio soldi con la mia vita privata," afferma, sottolineando l'importanza di lavorare sodo. In un’epoca in cui il sensazionalismo è all'apice, la sua autenticità emerge come un valore raro. Scopri perché il suo messaggio risuona così forte.