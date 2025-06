Guardia di Finanza avvicendamento al Comando della Tenenza nel territorio

Un nuovo capitolo per la Guardia di Finanza di Codigoro: il tenente Marco Carboni passa il testimone al luogotenente Aniello D'Angelo. Questo avvicendamento non è solo un cambio al vertice, ma segna un'importante continuità nella lotta contro le frodi e l'illegalità nel nostro territorio. Scopri come questa transizione influenzerà la sicurezza economica della tua comunità e i progetti futuri che si intrecciano con le sfide attuali!

Nei giorni scorsi, nella cornice della Caserma 'Brigadiere Vincenzo Sermasi', si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando della Tenenza di Codigoro tra il tenente Marco Carboni e il luogotenente Cariche speciali Aniello D'Angelo della Guardia di Finanza.

