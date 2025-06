GT Cup Europe | terzo round per Ebimotors ad Hockenheim

Il terzo round della GT Cup Europe si svolgerà dal 6 all'8 giugno sul leggendario tracciato di Hockenheim, un evento che promette adrenalina pura e sfide mozzafiato. Con i suoi 4.574 metri di storia e 17 curve, questo circuito è il palcoscenico ideale per mettere alla prova le abilità dei piloti. Non perdere l'occasione di seguire da vicino una competizione che sta crescendo in popolarità nel panorama motoristico europeo!

Sarà il veloce tracciato di Hockenheim ad ospitare la terza prova stagionale 2025 del campionato GT Cup Europe. Il week end di corse inizierà il venerdì 6 giugno per terminare domenica 8 giugno. La pista tedesca, lunga 4.574 metri (configurazione in vigore dal 2002), prevede ben 17 curve e due rettilinei principali. Sull'anello del Baden-Württemberg avremo condizioni meteo variabili, con possibile pioggia nella giornata di venerdì e tempo "ballerino" sabato e domenica con improvvisi piovaschi che potrebbero mescolare le carte in tavola, aggiungendo un'ulteriore incognita oltre al traffico che vedremo in pista.

