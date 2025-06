Gruppo San Donato Marco Centenari nominato nuovo AD e Angelino Alfano confermato Presidente; nel 2024 ricavi a €257 mld +49% ed EBITDA a €323 mln +56%

Il Gruppo San Donato si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Con Marco Centenari come nuovo AD e Angelino Alfano confermato presidente, l’azienda punta a espandere la propria presenza internazionale nel settore sanitario. I ricavi toccano i 257 milioni di euro, con un EBITDA di 323 milioni, segnando una crescita robusta. In un mondo sempre più globalizzato, la cooperazione sanitaria diventa fondamentale: scopri come il Gruppo si sta posizionando per affrontare le sfide del futuro!

Il Gruppo San Donato rafforza la propria presenza internazionale con nuove acquisizioni e accordi strategici in Europa e nell’area MENA, puntando su competenze e cooperazione sanitaria Gruppo San Donato, Marco Centenari è stato nominato nuovo Amministratore Delegato e Angelino Alfano è stato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gruppo San Donato, Marco Centenari nominato nuovo AD e Angelino Alfano confermato Presidente; nel 2024 ricavi a €2,57 mld (+49%) ed EBITDA a €323 mln (+56%)

