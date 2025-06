Gruppo di lettura della Liberamente di viale Alberti | primo incontro

Sabato 5 luglio, gli amanti della lettura di Ravenna sono invitati a un evento imperdibile: il gruppo di lettura della libreria Liberamente si dà appuntamento presso la Caffetteria Ciao per un confronto stimolante e appassionante. In un’epoca in cui il digitale ci allontana, ritrovarsi a discutere di pagine scritte è un modo eccellente per riscoprire il piacere del dialogo. Quale libro sarà protagonista di questo primo incontro? Non resta che scoprirlo!

Sabato 5 luglio a colazione presso la Caffetteria Ciao, in viale Alberti 52 a Ravenna, si terrà il primo incontro del gruppo di lettura della libreria Liberamente, iniziativa che inaugura un nuovo momento di confronto per gli amanti della lettura della città. Il libro scelto per questo primo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Gruppo di lettura della "Liberamente" di viale Alberti: primo incontro

Leggi anche "Un’educazione sentimentale", ultimo incontro del gruppo di lettura "Trame in biblioteca" - Domani, mercoledì 28 maggio, alle ore 16, si terrà l'ultimo incontro del gruppo di lettura "Trame in biblioteca" presso la saletta affrescata della biblioteca Passerini Landi.

Segui queste discussioni sui social

“Una persona su 200 in Italia partecipa a un gruppo di lettura”: la ricerca sui bookclub [@libri]( [ Spesso si parla di bookclub, fisici e digitali. Per meglio conoscere questo mondo variegato, arriva S.T.O.R.I.E., una ricerca quantitativa… Leggi la discussione

Cosa riportano altre fonti

Con il gruppo di lettura della Rodari si parla del libro "Le strade di polvere" di Rosetta Loy

Riporta cronacacomune.it: Sarà dedicato al libro "Le strade di polvere" di Rosetta Loy il prossimo incontro del gruppo di lettura della biblioteca comunale Rodari in calendario per martedì 27 maggio 2025 alle 17:30 nella sede ...

Orti di pace, gruppo di letture condivise

Scrive lecceprima.it: Domenica 1 giugno 2025, ore 18:00 - 19:30, un nuovo appuntamento con “Orti di pace”, il gruppo di lettura per adulti che si incontra due volte al mese presso la Biblioteca OgniBene in viale De Pietro ...

Riccione, torna il gruppo di lettura per ragazzi

altarimini.it scrive: Il gruppo di lettura per teenagers ... confrontarsi sulle loro esperienze di lettura, parlare di libri, storie e personaggi in maniera libera e spontanea, approfondire nuovi linguaggi, scoprire ...